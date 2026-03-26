ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور برفباری کا الرٹ جاری

پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفباری کے باعث راستے بند ہونے کا بھی خطرہ ظاہر کیا گیا ہے

ویب ڈیسک March 26, 2026
اسلام آباد:

نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں اور برفباری کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔

این ڈی ایم اے کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش برسائے گا، جبکہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برفباری بھی متوقع ہے۔

پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، آندھی، طوفان اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔

خیبر پختونخوا کے اضلاع چترال، دیر، سوات، کالام، کوہاٹ، کرک، بنوں، ڈی آئی خان اور وزیرستان میں بھی بارش اور آندھی متوقع ہے جبکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقوں اسکردو، ہنزہ، گلگت، استور، دیامر، غذر، مظفرآباد، باغ، راولاکوٹ، حویلی اور وادی نیلم میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔

بلوچستان کے شہروں کوئٹہ، ژوب، زیارت، قلات، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، پشین، بارکھان، سبی، ڈیرہ بگٹی، خضدار، آواران، واشک، پنجگور، تربت، گوادر اور لسبیلہ میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔

این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہوائیں، آسمانی بجلی اور ژالہ باری کمزور تعمیرات، درختوں اور بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ بارش کے باعث سڑکیں پھسلن کا شکار ہو سکتی ہیں اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفباری کے باعث راستے بند ہونے کا بھی خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔

ادارے نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور موسم سے متعلق تازہ صورتحال کے لیے ’’پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ‘‘ ایپ سے معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
