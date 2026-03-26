پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ابھرتی ہوئی اداکارہ عینا آصف نے حالیہ گفتگو میں شوبز کی اندرونی فضا سے متعلق کچھ ایسے پہلو بیان کیے ہیں جو عام طور پر منظرِ عام پر نہیں آتے۔
انہوں نے خاص طور پر شوٹنگ کے دوران سینئر اداکاروں کے رویوں اور جونیئر فنکاروں کو درپیش مشکلات پر کھل کر بات کی۔
ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے عینا آصف کا کہنا تھا کہ بظاہر سینیئر اداکاروں کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر کئی مواقع پر وہ جونیئرز کے لیے غیر آرام دہ صورتحال پیدا کر دیتے ہیں۔
ان کے مطابق بعض تجربہ کار فنکار چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنے یا مذاق اڑانے کے ذریعے نئے اداکاروں کا اعتماد متاثر کرتے ہیں۔
اداکارہ نے بتایا کہ خاص طور پر جذباتی مناظر کے دوران ایسی مداخلت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی سنجیدہ سین کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو بعض افراد اچانک سیٹ چھوڑ دیتے ہیں یا قریب کھڑے ہو کر اونچی آواز میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ڈائریکٹر کے ساتھ غیر سنجیدہ انداز میں بات چیت بھی شروع ہو جاتی ہے، جس سے پورا ماحول متاثر ہوتا ہے۔
عینا آصف کے مطابق بعض اوقات عین ان کے سین کے دوران کوئی اداکار اپنا ڈائیلاگ پوچھ کر یا درمیان میں بات کرکے ان کی توجہ ہٹا دیتا ہے، جس سے ان کا فلو ٹوٹ جاتا ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ رونے یا غصے جیسے مناظر کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں وقت لگتا ہے، اور ایسی رکاوٹیں پورے تاثر کو متاثر کر دیتی ہیں۔
عینا آصف کا کہنا تھا کہ ابتدا میں انہیں ان رویوں پر شدید غصہ آتا تھا، تاہم وقت کے ساتھ انہوں نے خاموشی سے ان حالات کا سامنا کرنا سیکھ لیا ہے۔