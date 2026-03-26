ژوب اور گردونواح میں 4.2 شدت کا زلزلہ

زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس، کلمہ طبیہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے

سردار حمید خان March 26, 2026
فوٹو: فائل

بلوچستان کے ضلع ژوب اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جمعرات کی رات ایک بار پھر زمین لرز اٹھی۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کا مرکز زمین کی سطح سے صرف 12 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔

زلزلہ پیما مرکز نے بتایا کہ زلزلے کا اصل مرکز ژوب سے 110 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا۔زلزلے کے جھٹکے اچانک محسوس ہوتے ہی علاقے بھر میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی اور شہری گھروں، دکانوں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ بہت سے شہریوں نے گھبراہٹ میں کلمہ طیبہ کا بلند آواز میں ورد کیا اور اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگیں۔

ژوب، کوئٹہ اور گردونواح کے دیہاتوں میں خواتین و بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر جمع ہوئی اور کچھ لوگوں نے فوراً اپنے بچوں کو اٹھا کر گھروں سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔

زلزلہ پیما مرکز کے حکام نے بتایا کہ یہ زلزلہ نسبتاً ہلکا تھا،تاہم اس کی گہرائی کم ہونے کی وجہ سے جھٹکے زیادہ شدید محسوس ہوئے، فی الحال کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔

ریسکیو سروسز کے مطابق اب تک کوئی نقصان رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ تاہم انتظامیہ نے علاقائی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر متعلقہ حکام سے رابطہ کریں۔
متعلقہ

Express News

بلوچستان پولیس کا جرائم پیشہ افراد کیخلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، 718 ملزمان گرفتار

Express News

کوئٹہ میں کسٹمز کی اسمگلنگ کیخلاف تابڑ توڑ کارروائیاں، 31 کروڑ 70 لاکھ مالیت کی اشیا پکڑ لیں

Express News

کوئٹہ میں پابندی کے باوجود ایرانی پیٹرول کی غیر قانونی فروخت جاری

Express News

بلوچستان میں ڈبل سواری اور منہ ڈھانپنے پر پابندی عائد

Express News

امن و امان کے قیام کیلیے آئی جی بلوچستان نے صحافیوں سے تعاون مانگ لیا

Express News

پشین میں ٹریکٹر ٹرالی کو حادثہ، 3 مزدور جاں بحق اور 22 زخمی

