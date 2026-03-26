سابق وفاقی وزیر برائے مواصلات اور جمعیت علما اسلام کے رہنما مولانا اسعد محمود نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی تین سال میں عمران خان کو رہا نہیں کرواسکی اب یہ ذمہ داری جے یو آئی کارکنوں کو دیددے۔
تفصیلات کے مطابق لوئر دیر میں جے یو آئی کے زیر اہتمام فضلاء کانفرنس میں مولانا اسعد محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے، امن و امان اور گورننس کی صورتحال ابتر ہے۔
انہوں نے کہا کہ بی آر ٹی، بلین ٹری سونامی اور محکمہ صحت و تعلیم میں بے ضابطگیوں نے کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں، صوبے میں تعلیمی سہولیات کا فقدان، لاکھوں بچے تعلیم سے محروم، مدارس کو رجسٹریشن میں مشکلات سامنا ہے۔
مولانا اسعد محمود کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں بدامنی تشویشناک ہے اور حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی تین سال میں اپنے قائد کو رہا نہ کر سکی، یہ ذمہ داری جے یو آئی کے کارکنوں کو دیدے۔
انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے بجائے مخصوص سیاسی نعروں سے عوامی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔
قبل ازیں فضلاء کانفرنس کے اختتام پر طلبہ میں اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئیں جبکہ 500 سے زائد علماء کرام کی دستاربندی بھی کی گئی۔