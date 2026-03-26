پی ٹی آئی اپنے بانی کی رہائی میں ناکام ہوگئی اب یہ ذمہ داری ہمارے کارکنوں کو دیدے، جے یو آئی

خیبرپختونخوا حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی، امن و امان اور گورننس ابتر ہے، سیاسی نعروں سے مسائل کا حل ممکن نہیں، اسعد محمود

ویب ڈیسک March 26, 2026
فوٹو فائل

سابق وفاقی وزیر برائے مواصلات اور جمعیت علما اسلام کے رہنما مولانا اسعد محمود نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی تین سال میں عمران خان کو رہا نہیں کرواسکی اب یہ ذمہ داری جے یو آئی کارکنوں کو دیددے۔

تفصیلات کے مطابق لوئر دیر میں  جے یو آئی کے زیر اہتمام  فضلاء کانفرنس میں مولانا اسعد محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے، امن و امان اور گورننس کی صورتحال ابتر ہے۔

انہوں نے کہا کہ بی آر ٹی، بلین ٹری سونامی اور محکمہ صحت و تعلیم میں بے ضابطگیوں نے کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں، صوبے میں تعلیمی سہولیات کا فقدان، لاکھوں بچے تعلیم سے محروم، مدارس کو رجسٹریشن میں مشکلات سامنا ہے۔

مولانا اسعد محمود کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں بدامنی تشویشناک ہے اور حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی تین سال میں اپنے قائد کو رہا نہ کر سکی، یہ ذمہ داری جے یو آئی کے کارکنوں کو دیدے۔

انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے بجائے مخصوص سیاسی نعروں سے عوامی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔

قبل ازیں فضلاء کانفرنس کے اختتام پر طلبہ میں اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئیں جبکہ 500 سے زائد علماء کرام کی دستاربندی بھی کی گئی۔ 
