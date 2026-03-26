کراچی، نارتھ ناظم آباد میں 5 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کرنے والا پڑوسی گرفتار

24 مارچ کی صبح بیٹی نے روتے ہوئے بتایا کہ پڑوس میں چھوٹی داڑھی والے شخص نے میرے ساتھ گندی حرکت کی ہے، والد

منور خان March 26, 2026
فوٹو فائل

کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں کمسن بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق شارع نور جہاں پولیس نے نارتھ ناظم آباد بلاک آر عثمان غنی کالونی میں کمسن بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔

پولیس نے متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر درج کرلیا۔ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ ’میں نارتھ ناظم آباد بلاک آر کا رہائشی اور درزی کا کام کرتا ہوں ، 24 مارچ کی صبح میں گھر میں موجود تھا کہ ساڑھے دس بجے کے قریب میری بیٹی 5 سالہ (ز) گھر پر آئی اور روتے ہوئے بتایا کہ پڑوس میں چھوٹی داڑھی والے شخص نے میرے ساتھ گندی حرکت کی ہے‘۔

مدعی کے مطابق بچی کے بتانے پر جس پر میں اہل محلہ کو لیکر اپنے پڑوسی سلمان ولد ظفر حسین کے گھر پہنچا جہاں میری بیٹی نے بھی سلمان کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا کہ اسی شخص نے میرے ساتھ گندی حرکت کی ہے جس پر انھوں ںے فوری طور پر مدد گار 15 پر کال کر کے پولیس کے حوالے کیا۔

مدعی کے مطابق دعویٰ ہے سلمان نے میری بیٹی (ز) کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے لہذا قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے جس پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔
