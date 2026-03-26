طورخم بارڈ افغان مہاجرین کی واپسی کیلئے کھول دیا گیا

طورخم، لنڈی کوتل اور گرد و نواح میں سخت حفاظتی انتظامات نافذ کیے گئے ہیں، حکام

احتشام خان March 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز

حکومت پاکستان نے ریاستی پالیسی کے تحت غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کی محفوظ مرحلہ وار وطن واپسی کے لیے طورخم بارڈر عارضی طور پر کھول دیا۔

حکومتی اعلامیے کے مطابق واپسی کا عمل 26 مارچ 2026 کو شروع ہوا، جس کے لیے تمام متعلقہ اداروں بشمول وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے)، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا)، کسٹمز اور نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کو مکمل ہم آہنگی اور تیاری یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔

بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے طورخم، لنڈی کوتل اور گرد و نواح میں سخت حفاظتی انتظامات نافذ کیے گئے ہیں تاکہ واپسی کے عمل کو ہر قسم کے سیکیورٹی خطرات سے محفوظ بنایا جا سکے۔

حکام نے بتایا کہ صرف رجسٹرڈ مقامات، خصوصاً حمزہ بابا کیمپ کے ذریعے مہاجرین کی منظم انداز میں منتقلی کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ ابتدائی مرحلے میں نقل و حرکت کو کنٹرولڈ رکھا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کی بدانتظامی سے بچا جاسکے۔

حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدام قومی سلامتی، سرحدی نظم و ضبط اور امیگریشن قوانین کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز اور سول ادارے مکمل یک جہتی کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

این ای ڈی یونیورسٹی میں داخلے کی تاریخ کا اعلان، سیٹوں میں بھی اضافہ

Express News

طورخم بارڈ افغان مہاجرین کی واپسی کیلئے کھول دیا گیا

Express News

سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پشاور پولیس نے خاتون منشیات فروش کو گرفتار کرلیا

Express News

کراچی، نارتھ ناظم آباد میں 5 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کرنے والا پڑوسی گرفتار

Express News

وزیراعظم سے ملاقات، ایم کیو ایم کا 28 ویں ترمیم جلد لانے، کراچی پیکیج پر کام تیز کرنے کا مطالبہ

Express News

وزیراعظم سے ملاقات، ایم کیو ایم کا 28 ویں ترمیم جلد لانے، کراچی پیکیج پر کام تیز کرنے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو