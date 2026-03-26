شہر قائد کے علاقے اسٹیل ٹاؤن کے علاقے گلشن حدید کے قریب پانی بھرنے کے دوران واٹر کارپوریشن کی 72 انچ قطر کی لائن میں گرنے والی لڑکی کی لاش نکال لی گئی۔
تفصیلات کے مطابق منگل کی شام کو 14 سالہ صنم پانی بھرتے ہوئے 72 انچ کی پائپ لائن میں گر کر لاپتہ ہوگئی تھی جس کے بعد ریسکیو 1122 نے تلاش کا کام شروع کیا۔
رضا کاروں نے 45 گھنٹوں کی سخت جدوجہد کے بعد 45 کلومیٹر دور زیرو پوائنٹ سے برآمد کیا۔
ترجمان کے مطابق بچی کی تلاش میں ریسکیو 1122 کی اسپیشلائزڈ ریسکیو ٹیموں اور غوطہ خوروں نے مسلسل اور مربوط کارروائی جاری رکھی اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں بچی کی لاش کو تلاش کرلیا جسے ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔