پانی بھرنے کے دوران 72 انچ کی پائپ لائن میں گرنے والی لڑکی کی 45 گھنٹے بعد لاش برآمد

ریسکیو 1122 کے رضاکاروں اور غوطہ خوروں نے سخت جدوجہد کے بعد 15 کلومیٹر دور زیرو پوائنٹ سے لاش برآمد کی

ویب ڈیسک March 27, 2026
شہر قائد کے علاقے  اسٹیل ٹاؤن کے علاقے گلشن حدید کے قریب پانی بھرنے کے دوران واٹر کارپوریشن کی 72 انچ قطر کی لائن میں گرنے والی لڑکی کی لاش نکال لی گئی۔

تفصیلات کے مطابق منگل کی شام کو 14 سالہ صنم  پانی بھرتے ہوئے 72 انچ کی پائپ لائن میں گر کر لاپتہ ہوگئی تھی جس کے بعد ریسکیو 1122 نے تلاش کا کام شروع کیا۔

 رضا کاروں نے 45 گھنٹوں کی سخت جدوجہد کے بعد 45 کلومیٹر دور زیرو پوائنٹ سے برآمد کیا۔

ترجمان کے مطابق بچی کی تلاش میں ریسکیو 1122 کی اسپیشلائزڈ ریسکیو ٹیموں اور غوطہ خوروں نے مسلسل اور مربوط کارروائی جاری رکھی اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں بچی کی لاش کو تلاش کرلیا جسے ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔
