کراچی، خواجہ اجمیر نگری پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکوؤں کی ملزمہ سمیت شناخت ہو گئی

منور خان March 27, 2026
کراچی:

شہر قائد میں خواجہ اجمیر نگری پولیس کے ہاتھوں نارتھ کراچی سیکٹر 2 الحمید اسکول کے قریب مبینہ مقابلے میں مارے جانے والے ڈاکوؤں کو شناخت کرلیا گیا جبکہ مقابلے میں پولیس نے ہلاک ڈاکوؤں کی ساتھی ملزمہ کو گرفتار کیا تھا۔ 

ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان بلوچ نے مقابلے میں حصہ لینے والی پولیس پارٹی اور ایس ایچ او کو اپنے دفتر بلا کر تعریفی اسناد اور نقد انعام سے نوازا۔ 

اس حوالے سے ایس ایچ او خواجہ اجمیر نگری فیض الحسن نے بتایا کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے ڈاکوؤں کو عارف اور ریحان کے نام سے شناخت کیا گیا جبکہ ان کی ساتھی ملزمہ کو میرب کے نام سے شناخت کی گیا۔

ملزمہ میرب ملیر کی رہائشی اور اس کا آبائی تعلق پنجاب خانیوال سے ہے جبکہ مارے جانے والے دونوں ڈاکوؤں کا تعلق بھی پنجاب سے ہے۔ 

پولیس مقابلے میں ہلاک دونوں ڈاکو اور گرفتار ملزمہ نے رواں ماہ 20 مارچ کو خواجہ اجمیر نگری کے علاقے نارتھ کراچی میں رات تقریباً 9 بجے کے قریب اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہو کر اہلخانہ کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر سے 15 لاکھ روپے نقد ، طلائی زیورات ، موبائل فونز اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہوگئے تھے۔

جبکہ انھوں نے واردات کے دوران اہلخانہ کو کمرے میں بند رکھا اور اس کا مقدمہ بھی تھانے میں درج ہے جبکہ ہلاک ڈاکوؤں اور گرفتار ملزمہ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی پولیس نے حاصل کی تھیں جس میں تینوں کو گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا۔ 

فیض الحسن نے مزید بتایا کہ گرفتار ملزمہ نے ابتدائی تفتیش کے دوران شہر میں 20 سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے جس میں ہاؤس رابری ، خواتین سے پرس و طلائی زیورات چھیننے کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائمز کی دیگر وارداتیں بھی شامل ہیں۔ 

اس حوالے سے پولیس ملزمہ کی نشاندہی پر چھاپہ مار کارروائیاں بھی کر رہی ہے دریں اثنا  ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان بلوچ نے اپنے دفتر میں ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان کے ہمراہ مقابلے میں حصہ لینے والے خواجہ اجمیر نگری پولیس کے ایس ایچ او انسپکٹر فیض الحسن ، ہیڈ کانسٹیبل وجاہت عارف ، ہیڈ کانسٹیبل معراج احمد ، کانسٹیبلز فرقان خان ، علی رضا ، اصغر، فہد اور عامر کو بہادری اور بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد اور نقد انعام سے نوازا۔ 

اس موقع پر ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان بلوچ نے انعام پانے والے جوانوں کے حوصلے ، پیشہ وارانہ مہارت اور جرات کو سراہتے ہوئے انھیں ہدایت کی کہ وہ آئندہ بھی اسی جذبے ، لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیتے رہیں ۔
