امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کا اعتراف

پاکستان ایران اور امریکا میں بطور ایک ثالث کے  اہم کردار ادا کر رہا ہے، امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف

ویب ڈیسک March 27, 2026
facebook whatsup

پاکستان نے دنیا میں امن و استحکام  کیلئے کامیاب سیاسی اور ملٹری ڈپلومیسی کا لوہا منوالیا۔

امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف نے بطور ثالث پاکستان کے اہم کردار پر مہر ثبت کردی، امریکی کابینہ میں پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کا اعتراف کرتے ہوئے اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ امن معاہدے کے فریم ورک کیلئے 15 نکالتی ایکشن لسٹ پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچائی گئی ہے۔

اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ پاکستان ایران اور امریکا میں بطور ایک ثالث کے  اہم کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کے ذریعے ایران کیساتھ  مضبوط اور مثبت پیغامات اور مذاکرات سامنے آئے ہیں۔

عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان اپنی مدبرانہ پالیسیوں اور بہترین حکمت عملی کے باعث پوری دنیا کو متاثر کرنے والی جنگ کو رکوا رہا ہے، امریکا ایران جنگ میں پاکستان کی جانب سے  ثالثی کا کردار پاکستان کی اہمیت اور عالمی سطح پر بھر پور اعتماد کا عکاس ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان متوازن تعلقات اور کامیاب سیاسی و ملٹری ڈپلومیسی کے باعث  اپنی عالمی ساکھ کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو