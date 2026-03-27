ایران کے آنسو پوری امت کے آنسو ہیں، ترک صدر کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت

ویب ڈیسک March 27, 2026
انقرہ: ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایران میں جاری جنگی صورتحال پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے کسی بھی حصے میں بہنے والے مسلمانوں کے آنسوؤں سے مختلف نہیں ہیں۔

انقرہ میں حکمران جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان نے اسرائیلی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے نفرت پر مبنی ایک ایسا نیٹ ورک قرار دیا جو خطے کو موجودہ صدی کے بدترین بحران کی طرف دھکیل رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اصفہان، تبریز اور تہران میں ہونے والے جانی نقصان اور دیگر شہروں جیسے اربیل، بغداد، بیروت، صنعاء، دوحہ اور ریاض میں ہونے والے نقصانات میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہر حملے کا اثر عام شہریوں پر پڑ رہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں مسلک، نسل یا قومیت کی کوئی تمیز نہیں رہی اور ہر حملہ مشترکہ نقصان کا سبب بن رہا ہے۔

صدر اردوان نے مزید کہا کہ اسرائیل اور امریکا کے ایران پر حملوں نے پورے خطے کو شدید بحران میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہ جنگ صرف ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ پر مرتب ہو رہے ہیں۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترکی اپنے برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا اور ہر ممکن حمایت جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ جنگ کا آغاز کسی ایک فریق کی جانب سے ہوا ہو، لیکن اس کی قیمت سب سے زیادہ عام شہری اور پوری انسانیت ادا کر رہی ہے۔

ترک صدر نے مسجد اقصیٰ میں عبادات پر پابندی کی بھی مذمت کی اور کہا کہ 1967 کے بعد پہلی بار عید کی نماز کی ادائیگی کو روکنا دنیا بھر کے مسلمانوں کے عقیدے کی توہین ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسجد اقصیٰ میں عبادت کا حق کسی بھی صورت میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔
متعلقہ

Express News

ایران نے سپریم لیڈر بنانے کی پیشکش کی, میں نے منع کردیا؛ ٹرمپ کی طنزیہ ویڈیو

Express News

آبنائے ہرمز کھلوانے کیلیے فرانس اور 35 ممالک کے وفد کی ویڈیو کانفرنس

Express News

عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوشربا اضافہ

Express News

ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر فیس وصول کر رہا ہے؛ خلیج تعاون کونسل

Express News

وائٹ ہاؤس کے آفیشل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئیں مشکوک ویڈیوز سے تشویش؛ خوف کی لہر دوڑ گئی

Express News

ایران پاگل ملک ہے، اب معاہدے کیلیے بھیک مانگ رہا ہے؛ ٹرمپ نیٹو پر بھی برہم

