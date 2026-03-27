قصور میں تیز رفتار ٹرک نے اسکول بچوں سے بھرے رکشے کو کچل دیا، طالبہ جاں بحق، متعدد طلبا زخمی

حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا

ویب ڈیسک March 27, 2026
فوٹو: فائل
قصور:

قصور کے علاقے نیا لاری اڈا کے قریب تیز رفتار ٹرک نے اسکول بچوں سے بھرے رکشے کو کچل دیا۔

افسوسناک ٹریفک حادثے میں 20 سالہ طالبہ ممتہ یوسف موقع پر ہی دم توڑ گئی جبکہ رکشہ ڈرائیور سمیت 7 بچے شدید زخمی ہوگئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں رکشہ ڈرائیور قادر بخش سمیت 11 سالہ نور فاطمہ، 11 سالہ زوہیب، 10 سالہ جمشید، رؤف اور علی حسن شامل ہیں۔

ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دیتے ہوئے ڈسٹرکٹ بابا بلھے شاہ اسپتال منتقل کردیا، ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور مفرور ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔
