عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے کرکٹر کا کچا چٹھا کھول دیا

اس طرح کے حالات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ کا دعویٰ

ویب ڈیسک March 27, 2026
سابق قومی کرکٹر عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ ثانیہ اشفاق ایک پھر منظر عام پر آگئی اور کرکٹر کے کیس سے متعلق بڑا دعویٰ کردیا۔ 

حالیہ دنوں میں ایک پیش رفت نے سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کی، جب ثانیہ اشفاق نے اپنے سابق شوہر عماد وسیم اور ان کی دوسری اہلیہ نائلہ راجہ سے متعلق مزید دعوے کیے۔  

ثانیہ اشفاق گزشتہ کئی ہفتوں سے عماد وسیم سے علیحدگی اور ان کی نائلہ راجہ سے شادی کے باعث خبروں میں ہیں۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حال ہی میں انہوں نے انسٹاگرام پر سوال و جواب کے سیشن کے دوران اس معاملے سے جڑے قانونی اور ذاتی پہلوؤں پر بات کی۔

انہوں نے صارفین کی جانب سے کیے گئے مختلف دعوؤں پر بھی ردعمل دیا۔

تحویل (کسٹڈی) سے متعلق ایک سوال کے جواب میں عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے بتایا کہ ایک بچے کی کسٹڈی کے لیے درخواست دی گئی تھی، یعنی انہوں نے ایک بچے کی کسٹڈی مانگی ہے۔

ایک فالوور نے نائلہ راجہ کے ماضی سے متعلق الزام اٹھایا تو سنیہ نے براہِ راست جواب دینے کے بجائے قرآن پاک کا حوالہ شیئر کیا۔

ثانیہ اشفاق نے یہ بھی کہا کہ مالی انحصار بعض معاملات میں لوگوں کے رویے پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کے مطابق وہ گھر کے اخراجات اٹھاتا ہے، اس لیے کوئی اس سے سوال نہیں کرتا۔

انہوں نے ماضی کے خاندانی رویوں کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس طرح کے حالات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔

ان کے مطابق ایک قریبی رشتہ دار کو بھی دھوکہ ملنے کے بعد مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور اسے گھر چھوڑنا پڑا۔

ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے طرزِ زندگی اور پس منظر سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پیسہ انسان کی اصل شخصیت ظاہر کر دیتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثانیہ اشفاق نے سفری دستاویزات سے متعلق بھی اپڈیٹ دی اور بتایا کہ انہوں نے پہلے ویزا کا عمل مکمل نہیں کیا تھا اور حال ہی میں اسے منسوخ کر دیا ہے۔

گفتگو کے اختتام پر انہوں نے اس مشکل وقت میں ساتھ دینے پر اپنے فالوورز کا شکریہ ادا کیا۔

یہ معاملہ تاحال سوشل میڈیا پر زیرِ بحث ہے، جہاں مختلف جانب سے دعوے اور ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔
