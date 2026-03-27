وزیراعلیٰ پنجاب کا صوبے میں 28 مارچ کو "ارتھ آور" منانے کا اعلان

پنجاب بھر میں رات ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک روشنیاں بند رکھی جائیں گی، اعلامیہ

ویب ڈیسک March 27, 2026
facebook whatsup
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں 28 مارچ کو "ارتھ آور" منانے کا اعلان کردیا۔

مریم نواز نے صوبہ بھر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس عالمی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اعلامیے کے مطابق 28 مارچ کو پنجاب بھر میں رات ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک روشنیاں بند رکھی جائیں گی تاکہ توانائی کے تحفظ اور ماحولیاتی شعور کو فروغ دیا جا سکے۔

حکومت پنجاب نے ارتھ آور مہم میں اشتراک کار کے لیے سیکرٹری ماحولیات کو فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے، جبکہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب صوبہ بھر میں اس مہم کی مانیٹرنگ کریں گی۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ نئی نسل کو محفوظ اور صاف ماحول فراہم کرنے کے لیے اجتماعی کاوشیں ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارتھ آور مہم کا مقصد توانائی کے محفوظ استعمال کے حوالے سے عوامی شعور بیدار کرنا ہے۔

انہوں نے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کی ماحولیاتی تحفظ کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ماحول کو ترجیحات میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

وزیراعلیٰ نے عوام، خصوصاً نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ توانائی کی بچت کی اس عالمی مہم میں بھرپور حصہ لیں اور دنیا بھر میں جاری اس مہم کا فعال کردار بنیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو