خیبرپختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت

ذخیرہ تھل بلاک میں 4 ہزار میٹر گہرے کنویں سے دریافت ہوا، بلیٹنگ-1 کنویں سے یومیہ 2 کروڑ 65 لاکھ کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی

ویب ڈیسک March 27, 2026
اسلام آباد:

خیبرپختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں گیس کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق او جی ڈی سی مسلسل کامیابیوں کی راہ پر گامزن ہے، او جی ڈی سی نے صوبہ خیبر پختونخواکے ضلع کوہاٹ میں گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت کیا ہے۔

ترجمان کے مطابق گیس کا ذخیرہ تھل بلاک میں کھودے گئے کنویں سے دریافت ہوا ہے،   بلیٹنگ-1 کنویں سے یومیہ 2 کروڑ 65 لاکھ اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی، کنواں کامیابی سے 4,004 میٹر گہرائی تک کھودا گیا۔

ترجمان او جی ڈی سی کے مطابق تھل جوائنٹ وینچر میں او جی ڈی سی کے ساتھ پی پی ایل، پی او ایل، ایم او ایل اور جی ایچ پی ایل بھی حصہ دار ہیں، مقامی وسائل سے پاکستان کی توانائی سلامتی میں اضافہ اور طلب و رسد میں کمی آئے گی۔
متعلقہ

Express News

این ای ڈی یونیورسٹی میں داخلے کی تاریخ کا اعلان، سیٹوں میں بھی اضافہ

Express News

طورخم بارڈ افغان مہاجرین کی واپسی کیلئے کھول دیا گیا

Express News

سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پشاور پولیس نے خاتون منشیات فروش کو گرفتار کرلیا

Express News

کراچی، نارتھ ناظم آباد میں 5 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کرنے والا پڑوسی گرفتار

Express News

وزیراعظم سے ملاقات، ایم کیو ایم کا 28 ویں ترمیم جلد لانے، کراچی پیکیج پر کام تیز کرنے کا مطالبہ

Express News

وزیراعظم سے ملاقات، ایم کیو ایم کا 28 ویں ترمیم جلد لانے، کراچی پیکیج پر کام تیز کرنے کا مطالبہ

