روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ

غیرملکی شہریوں،کمپنیوں،سرمایہ کار اداروں کوروشن ڈیجیٹل،حکومتی سیکیورٹیز،نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کی اجازت

ویب ڈیسک March 27, 2026
سرمایہ کاری کا حجم 753 ملین ڈالر، اکتوبر میں اوورسیز نے 142 ملین ڈالر زرمبادلہ بھیجا۔ فوٹو : فائل
اسلام آباد:

وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتِ پاکستان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ (RDA) کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ہدایات کے تحت غیر ملکی شہریوں، کمپنیوں اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو روشن ڈیجیٹل اور حکومتی سیکیورٹیز سمیت نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری کی اجازت ہوگی۔

یہ اقدام مالیاتی منڈیوں سے روابط بڑھانے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کا مظہر ہے۔

تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ پاکستانیوں پر مشتمل بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی دنیا کی بڑی اور متحرک کمیونٹیز میں شامل ہے۔

مشرق وسطی،  یورپ، شمالی امریکا اور مشرق بعید میں مقیم پاکستانی، میزبان معیشتوں میں کردار ادا کرتے ہوئے وطن میں اپنے خاندانوں اور کمیونٹیز کی مدد کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ اوورسیز پاکستانی نہ صرف ملکی معیشت کی مضبوطی کا ذریعہ ہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی ثقافت، کاروباری صلاحیت اور اقدار کے سفیر بھی ہیں۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2025ء میں ترسیلاتِ زر 38.3 ارب ڈالر سے بڑھ گئیں جو گزشتہ سال سے 26.6 فیصد زیادہ ہیں۔ مالی سال 2026 میں ترسیلاتِ زر کے 42 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔

یہ کارکردگی بیرون ملک پاکستانیوں کے اعتماد اور ملک کی معیشت کی بہتری میں ان کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔ 

پاکستان دنیا میں ترسیلاتِ زر حاصل کرنے والے ممالک میں پانچویں جبکہ جنوبی ایشیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ ترسیلاتِ زر پاکستان کے بیرونی کھاتوں کے استحکام کے لیے سب سے اہم عنصر ہے۔

اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ کے ذخائر اس وقت تقریباً 16.3 ارب ڈالر جبکہ مجموعی ذخائر 21.6 ارب ڈالر کے قریب ہیں، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کیلئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم 10 ستمبر 2020ء کو متعارف کرائی گئی۔ 

روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بیرون ملک پاکستانی بغیر پاکستان آئے اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، بیرون ملک مقیم پاکستانی حکومتی سیکیورٹیز، نیا پاکستان سرٹیفکیٹس، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، میوچل فنڈز اور دیگر ڈیجیٹل بینکاری سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔

گزشتہ ساڑھے پانچ سال میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ فروری 2026ء کے اختتام تک 9 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں جس کے بعد مجموعی سرمایہ کاری 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔
