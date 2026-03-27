پاکستان کی معروف ٹی وی میزبان اور اداکارہ مایا خان نے طلاق یافتہ اور تنہا زندگی گزارنے والی خواتین کے لیے ایک مضبوط اور حوصلہ دینے والا پیغام جاری کیا ہے، جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔
ماضی میں ایک ناکام شادی اور تلخ طلاق کے تجربے سے گزرنے والی مایا خان نے حال ہی میں ایک ویڈیو پیغام میں ان خواتین سے بات کی جو رشتوں میں دھوکا یا ٹوٹ پھوٹ کے بعد خود کو کمزور محسوس کرتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ زندگی میں کچھ بھی ختم نہیں ہوتا اور جو رشتہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔
اداکارہ نے اپنے پیغام میں خواتین کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ٹوٹے ہوئے رشتے کو اپنی کمزوری نہ بنائیں بلکہ خود کو سنبھالیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ خود اس مشکل مرحلے سے گزر سکتی ہیں تو دوسری خواتین بھی ضرور سنبھل سکتی ہیں۔
مایا خان کے اس پیغام کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ کئی خواتین نے ان کے الفاظ کو حوصلہ افزا قرار دیا، جبکہ کچھ صارفین نے اپنے ذاتی تجربات بھی شیئر کیے اور بتایا کہ کس طرح وہ مشکل رشتوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔
واضح رہے کہ مایا خان نہ صرف مارننگ شوز کی میزبانی کے لیے جانی جاتی ہیں بلکہ انہوں نے حالیہ ڈراموں میں اپنی اداکاری سے بھی مداحوں کی توجہ حاصل کی ہے، اور اب ان کا یہ پیغام بھی خواتین کے لیے ایک مثبت حوصلہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔