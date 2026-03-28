’شوگر ڈیڈی سے فائدہ اٹھائیں‘ بیان پر مشی خان زینب یوسف پر بھڑک اٹھیں

زینب یوسف نے لڑکیوں کو شوگر ڈیڈی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے مشورے دیے گئے تھے

ویب ڈیسک March 28, 2026
پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور میزبان مشی خان نے حالیہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ’شوگر ڈیڈی‘ سے متعلق بیانات پر شدید ردعمل دیا ہے اور پوڈکاسٹ کلچر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

مشی خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے زینب یوسف کے ایک پوڈکاسٹ پر کھل کر بات کی، جس میں مبینہ طور پر لڑکیوں کو شوگر ڈیڈی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے مشورے دیے گئے تھے۔ اداکارہ نے اس طرزِ گفتگو کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں۔

انہوں نے کہا کہ حقیقت میں لڑکیاں شوگر ڈیڈی نہیں رکھتیں بلکہ ایسے مرد وقتی طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ مشی خان کے مطابق اس طرح کے تعلقات کا انجام اکثر لڑکیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جہاں وہ مالی اور ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ پوڈکاسٹس میں ایسے افراد کو جگہ دینا جو غیر اخلاقی رویوں کو فروغ دیتے ہیں، معاشرے کے لیے خطرناک رجحان ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس طرح کے موضوعات کو عام کر کے نوجوان نسل کو غلط پیغام دیا جا رہا ہے۔

مشی خان کے اس بیان پر سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے ان کی حمایت کی ہے۔ کئی صارفین نے انہیں معاشرتی مسائل پر آواز اٹھانے والی باہمت شخصیت قرار دیا، جبکہ کچھ نے اس بحث کو معاشرے میں بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ سے جوڑا ہے۔

واضح رہے کہ مشی خان ماضی میں بھی مختلف سماجی اور قومی معاملات پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتی رہی ہیں اور ان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جو حساس موضوعات پر بھی بے جھجھک گفتگو کرتی ہیں۔
متعلقہ

Express News

طلاق یافتہ خواتین کے نام مایا خان کا حوصلہ افزا پیغام وائرل

Express News

علی ظفر اور میشا شفیع کیس پر گلوکارہ کی والدہ نے خاموشی توڑ دی

Express News

آغا علی دوبارہ شادی ہونے پر اپنی زندگی میں کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ دلچسپ جواب وائرل

Express News

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے کرکٹر کا کچا چٹھا کھول دیا

Express News

’گلیمر کوئن‘ کا جعلی اغوا بے نقاب، وائرل ہونے کی خواہش نے جیل پہنچا دیا

Express News

بومن ایرانی نے مزاحیہ تبصرے کے ساتھ ٹرمپ کو ٹرول کردیا

