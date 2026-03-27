شہر قائد کے علاقے سپر ہائی وے کے قریب تالاب میں ڈوب کر نوعمر لڑکا جاں بحق ہوگیا جبکہ سرجانی ٹاؤن میں فٹ پاتھ سے گدا گر خاتون کے شیر خوار بچے کی لاش ملی ہے۔
تفصیلات کے مطابق سپر ہائی وے شہباز گوٹھ کے قریب پانی کے تالاب میں نوعمر لڑکا ڈوب گیا جس کیا طلاع پر ایدھی کے رضا کاروں نے موقع پر پہنچ دوبنے والے لڑکے کی لاش نکال کر قریبی قائم فاطمہ بقائی اسپتال منتقل کیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 10 سالہ عبداللہ ولد بشیر کے نام سے کی گئی جبکہ واقعہ خالی پلاٹ میں پانی جمع ہونے سے بننے والے تالاب میں نہاتے ہوئے پیش آیا ہے، تاہم سائٹ سپرہائی وے صنعتی ایریا پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
دریں اثنا سرجانی ٹاؤن گرین لائن بس اسٹاپ کے قریب فٹ پاتھ شیر خوار بچے کی لاش ملی جس کی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش ایدھی کے رضا کاروں کی مدد سے عباسی شہید اسپتال پہنچائی۔
اس حوالے سے ایس ایچ او سرجانی سہیل خاصخیلی نے بتایا کہ فٹ پاتھ پر بھیک مانگنے والی گدا خاتون کا بچہ جس کی عمر 8 سے 9 ماہ کے قریب بتائی جاتی ہے وہ طبعی طور پر فوت ہوگیا تھا جبکہ بچے کی ماں نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ بچہ فوت ہوچکا ہے تاہم پولیس نے گداگر خاتون اور بچے کی لاش کو ایدھی کے رضا کاروں کے حوالے کر دیا گیا ۔