کراچی۔ نوعمر لڑکا تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، شیر خوار بچے کی لاش برآمد

سرجانی ٹاؤن میں گدا گر خاتون کے شیر خوار بچے کی لاش ملی ہے

منور خان March 27, 2026
شہر قائد کے علاقے سپر ہائی وے کے قریب تالاب میں ڈوب کر نوعمر لڑکا جاں بحق ہوگیا جبکہ سرجانی ٹاؤن میں فٹ پاتھ سے گدا گر خاتون کے شیر خوار بچے کی لاش ملی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سپر ہائی وے شہباز گوٹھ کے قریب پانی کے تالاب میں نوعمر لڑکا ڈوب گیا جس کیا طلاع پر ایدھی کے رضا کاروں نے موقع پر پہنچ دوبنے والے لڑکے کی لاش نکال کر قریبی قائم فاطمہ بقائی اسپتال منتقل کیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 10 سالہ عبداللہ ولد بشیر کے نام سے کی گئی جبکہ واقعہ خالی پلاٹ میں پانی جمع ہونے سے بننے والے تالاب میں نہاتے ہوئے پیش آیا ہے، تاہم سائٹ سپرہائی وے صنعتی ایریا پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔

دریں اثنا سرجانی ٹاؤن گرین لائن بس اسٹاپ کے قریب فٹ پاتھ شیر خوار بچے کی لاش ملی جس کی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش ایدھی کے رضا کاروں کی مدد سے عباسی شہید اسپتال پہنچائی۔

اس حوالے سے ایس ایچ او سرجانی سہیل خاصخیلی نے بتایا کہ فٹ پاتھ پر بھیک مانگنے والی گدا خاتون کا بچہ جس کی عمر 8 سے 9 ماہ کے قریب بتائی جاتی ہے وہ طبعی طور پر فوت ہوگیا تھا جبکہ بچے کی ماں نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ بچہ فوت ہوچکا ہے تاہم پولیس نے گداگر خاتون اور بچے کی لاش کو ایدھی کے رضا کاروں کے حوالے کر دیا گیا ۔
