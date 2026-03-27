تل ابیب میں حساس، اسٹریٹجک مقامات کو ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا، ایرانی فوج

ڈرون حملوں کا مقصد اسرائیلی حکومت کی خصوصی افواج کو نقصان پہنچانا اور اس کے لاجسٹک مراکز کو متاثر کرنا ہے، ایرانی فوج

ویب ڈیسک March 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو: پریس ٹی وی

ایران کی فوج نے کہا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پرشروع کیے گئے بلااشتعال حملوں کے 4 ہفتوں کے بعد اسرائیل کے شہر تل ابیب میں واقع حساس اور اسٹریٹجک مقامات کو خودکش ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنا دیا ہے۔

ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فوج نے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی یونٹ 6900 کے طور پر شناخت کی گئی ایک تنصیب پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جسے اسرائیلی فوج کا اہم سپورٹ اور لاجسٹکس مرکز تصور کیا جاتا ہے ، اور یہ بن گوریون ایئرپورٹ میں حکومت کی مسلح افواج کے اجتماع کے لیے استعمال ہونے والی جگہ ہے اور یہ کارروائی گزشتہ رات سے جاری ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ تازہ ترین ڈرون حملوں کا مقصد اسرائیلی حکومت کی خصوصی افواج کو نقصان پہنچانا اور اس کے لاجسٹک مراکز کو متاثر کرنا ہے۔

ایرانی فوج نے بتایا کہ اسرائیل کی یونٹ 6900 کا کام ٹینکر طیاروں کے لیے سازوسامان کی نقل و حمل اور فوجی اڈوں تک سازوسامان کی ترسیل ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کا سعودیہ میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، ایندھن بھرنے والی امریکی گاڑیاں، لاجسٹک سپورٹ بیڑہ تباہ

مزید بتایا گیا کہ دشمن کی لاجسٹک لائنوں پر ڈرون حملوں سے فوری، محفوظ اور بڑے پیمانے پر نقل و حمل پر براہ راست اثر پڑے گا اور اسرائیلی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں انجام دینے کی طاقت کمزور پڑے گی۔

اس سے قبل پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب میں امریکی فوجی کے زیراستعمال الخرج بیس پر حملہ کرکے امریکی لاجسٹ سپورٹ بیڑے اور ایندھن بھرنے والی متعدد گاڑیوں کو تباہ کردیا ہے۔

پاسداران انقلاب نے بتایا تھا کہ ان کی فورسز نے دشمن کے اینٹی میزائل دفاعی نظام کو تباہ کردیا ہے اور ٹھوس اور مائع ایندھن والے میزائلوں کے ساتھ الخرج بیس میں کامیابی سے داخل ہو کر وہاں موجود ایندھن بھرنے والے اور فضائی مدد فراہم کرنے والے بیڑے کو میزائلوں اور ڈرون کے بے دریغ حملوں سے نشانہ بنایا۔

مذکورہ حملے سے قبل  پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں خطے میں موجود امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے پڑوسی ممالک کے عوام کو ان مراکز سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یوکرین کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان

Express News

بھارت نے ایس-400 روسی میزائل سسٹم، طیاروں کی خریداری کیلئے 25 ارب ڈالر کی منظوری دے دی

Express News

ایران کا سعودیہ میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، ایندھن بھرنے والی امریکی گاڑیاں، لاجسٹک سپورٹ بیڑہ تباہ

Express News

پاسداران انقلاب کی خلیج میں امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی، عوام کو دور رہنے کی ہدایت

Express News

شدید بارش اور آندھی نے امارات کو ہلا دیا، سڑکیں زیر آب، سیلاب کا الرٹ جاری

Express News

جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کی ٹیلیفونک سفارتکاری نے اہم کردار ادا کیا، امریکی میڈیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو