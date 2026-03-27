کراچی کے عوام لوٹ مار سے تنگ، 1 دن میں 4 ڈاکو ہلاک

ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے دکاندار سمیت 4 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کردیا گیا ہے، پولیس

منور خان March 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو اسکرین گریپ

شہر قائد کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر ون میں عوام نے متحد ہوکر ڈکیتی کی واردات ناکام بنادی جبکہ 2 ڈاکو فائرنگ سے ہلاک ہوگئے جبکہ جوہر موڑ پر شہری نے دو ڈاکوؤں کو ہلاک کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اورنگی ٹاؤن سیکٹر ون میں قائم دکان میں ڈکیتی کی واردات کے دوران عوام نے لوٹ مار کرنے والے ڈکیتوں کا گھیراؤ کیا اور مزاحمت کر کے واردات ناکام بنادی۔

اس دوران عوام کے تشدد اور فائرنگ سے دونوں ڈکیت موقع پر ہلاک ہوگئے جبکہ مزاحمت پر 4 شہری زخمی ہوئے۔

اورنگی ٹاؤن تھانہ کے ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق مزاحمت کے دوران دکاندار سمیت چار راہگیر زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق زخمیوں کی شناخت کاشان حسین، حسن، آصف اور عبدالرحمان کے ناموں سے ہوئی۔

ایس ایچ او اورنگی ٹاؤن خمیسو خان کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت عمر خان ولد عالم خان اور شہباز ولد شیر باچا کے نام سے ہوئی جو بنارس کے رہائشی تھے اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے۔

قبل ازیں جوہر موڑ فلائی اوور پر بھی کار سوار شہری نے لوٹ مار کرنے والے موٹرسائیکل سوار ڈکیتوں کا تعاقب کر کے انہیں گاڑی کی ٹکر سے گرایا اور پھر فائرنگ کر کے 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کیا تھا جبکہ تیسرا ملزم رکشہ میں بیٹھ کر فرار ہوگیا۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو