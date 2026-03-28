وزن کم کرنیوالی ادویات وزن گھٹانے کے علاوہ کیا فائدے رکھتی ہیں؟

سائنس دانوں کی جانب سے مطالعے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان ادویات میں دیگر اعضاء کے نظام کے لیے اضافی فوائد ہیں

ویب ڈیسک March 28, 2026
ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جی ایل پی-1-کلاس کی وزن کم کرنے والی ادویات زیادہ فعال اور توانائی سے بھرپور زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہے۔

ہر آٹھ امریکیوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ وہ ان انجیکشنز (جو 2020 کی دہائی کے ابتداء میں امریکا میں مقبول ہوئے) کا استعمال کر رہے ہیں۔

سائنس دانوں کی جانب سے مطالعے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان ادویات میں دیگر اعضاء کے نظام کے لیے اضافی فوائد ہیں۔

تحقیق میں ان ادویات کے نقصان دہ سوزش پر مثبت اثرات دیکھے گئے جو مہلک کینسر، ڈیمنشیا اور قلبی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔

امریکن کڈنی فنڈ کے مطابق جی ایل پی-1 ادویات گردوں کی بیماری کے بگڑنے اور ساتھ ہی گردوں کے فیل ہونے کے امکانات بھی کم کر سکتی ہے۔

کنگز کالج لندن کی ایک تحقیق کے مطابق سیماگلوٹائڈ (جو اوزیمپک اور ویگووی میں استعمال ہونے والا بنیادی جز ہے) جگر کی بیماری کے علاج میں دو تہائی مریضوں میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔
متعلقہ

Express News

بار بار جمائی لینا صحت کےلیے کس خطرے کی علامت ہے؟ ماہرین کی اہم وارننگ

Express News

طویل اور صحت مند زندگی کا راز کیا ہے؟ 97 سالہ ڈاکٹر کے مفید مشورے

Express News

کھانا بنانا بوڑھے افراد کو خطرناک دماغی بیماری سے بچا سکتا ہے: تحقیق

Express News

صرف 11 منٹ کی اضافی نیند جان لیوا کیفیت سے بچا سکتی ہے: تحقیق

Express News

مریضوں کو اسٹروک سے بچانے کیلیے نئی تکنیک وضع

Express News

ہیپاٹائٹس سی کی زیرِ آزمائش دوا سے متعلق انکشاف

