جیٹ فیول کی قیمت میں مزید اضافہ، نئی قیمت 471 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی

یکم مارچ سے اب تک جیٹ فیول کی قیمت میں 283 روپے کا اضافہ ہوچکا ہے

ویب ڈیسک March 27, 2026
ہوائی جہازوں کے ایندھن کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد جیٹ فیول کی قیمت  83 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد نئی قیمت 471 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔

ذرائع کے مطابق یکم مارچ سے اب تک جیٹ فیول کی قیمت میں 283 روپے کا اضافہ ہوچکا ہے، ایندھن کی قیمت میں یکے بعد دیگرے اضافے اور قلت کے سبب ایئرلائنز کے لیےفضائی آپریشن چلانا دشوار ہوگیا۔

 صورتحال کے نتیجے میں ڈومیسٹیک اور انٹرنیشنل فضائی کرایوں میں مزید اضافے کا امکان ہے، یکم مارچ کو جیٹ فیول کی قیمت 188 روپے فی لیٹر تھی، مارچ کے دوران اب تک چوتھی بار طیاروں کے جیٹ فیول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق تربیتی طیاروں کے ایندھن ایوی ایشن گیسولین میں بھی ابتر صورتحال کی وجہ سےاضافہ ہوچکاہے۔
