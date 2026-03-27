اسرائیل نے سویلین جوہری تنصیب، پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا، ان جرائم کی قیمت چکانے پڑے گی، ایران

اسرائیل نےامریکا کے ساتھ مل کراس کارروائی کادعویٰ کیا ہے جو ٹرمپ کی سفارت کاری کے لیے توسیع سے متصادم ہے، عباس عراقچی

ویب ڈیسک March 27, 2026
facebook whatsup
فوٹو: الجزیرہ

ایران کے وزیرخارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارت کاری کے لیے تاریخ میں توسیع کے باوجود اسرائیل نے جوہری تنصیب، پاور پلانٹ اور اسٹیل تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی دو اسٹیل فیکٹریوں، ایک پاور پلانٹ اور جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے یہ کارروائی امریکا کے ساتھ مل کر کرنے کا دعویٰ کیا ہے، یہ حملہ ٹرمپ کی سفارت کاری کے لیے توسیع شدہ آخری تاریخ سے متصادم ہے۔

ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کو اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔

غیرملکی خبررساں ادارے کے مطابق اسرائیلی حملے میں مبارکہ اسٹیل کمپنی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے الیکٹریکل تنصیبات اور اسٹیل بنانے والا ورک شاپ کو نقصان پہنچا ہے جبکہ اس حملے میں ایک شہری شہید اور دو زخمی ہوئے ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک اور حملے میں خوزستان اسٹیل کمپنی کے اسٹوریج شیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔

ایران کی سرکاری خبرایجنسی نے اصفہان کے گورنر مہدی جمالنیجاد کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ امریکا اور اسرائیل کے حملوں میں صوبہ اصفہار میں 25 مزدور شہید ہوئے۔

گورنر اصفہان نے بتایا کہ صوبے میں دو پاور پلانٹس اور ایک پروڈکشن کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا، جس کی صلاحیت 914 اور 250 میگاواٹ تھی، حملوں میں دونوں تباہ ہوگئے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یوکرین کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان

Express News

بھارت نے ایس-400 روسی میزائل سسٹم، طیاروں کی خریداری کیلئے 25 ارب ڈالر کی منظوری دے دی

Express News

ایران کا سعودیہ میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، ایندھن بھرنے والی امریکی گاڑیاں، لاجسٹک سپورٹ بیڑہ تباہ

Express News

پاسداران انقلاب کی خلیج میں امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی، عوام کو دور رہنے کی ہدایت

Express News

شدید بارش اور آندھی نے امارات کو ہلا دیا، سڑکیں زیر آب، سیلاب کا الرٹ جاری

Express News

جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کی ٹیلیفونک سفارتکاری نے اہم کردار ادا کیا، امریکی میڈیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو