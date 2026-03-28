انسانوں کی ہدایات نظرانداز کرنیوالے اے آئی چیٹ بوٹس میں تیزی سے اضافہ

رپورٹ میں تقریباً 700 حقیقی واقعات کی نشاندہی کی گئی

ویب ڈیسک March 28, 2026
ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے اور دھوکا دہی کرنے والے مصنوعی ذہانت (AI) کے ایسے ماڈلز کی تعداد میں گزشتہ چھ ماہ کے دوران تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔

برطانیہ کے سرکاری فنڈ سے قائم اے آئی سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کی معاونت سے کی گئی تحقیق میں انکشاف ہوا کہ اے آئی چیٹ بوٹس اور ایجنٹس نے براہِ راست دی گئی ہدایات کو نظرانداز کیا، حفاظتی نظاموں کو چکمہ دیا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اے آئی سسٹمز کو بھی دھوکا دیا۔

دی گارجئن کے ساتھ شیئر کی گئی اس رپورٹ میں تقریباً 700 حقیقی واقعات کی نشاندہی کی گئی، جبکہ اکتوبر سے مارچ کے درمیان غلط رویوں میں پانچ گنا اضافہ دیکھا گیا۔ بعض اے آئی ماڈلز نے بغیر اجازت ای میلز اور دیگر فائلیں بھی حذف کر دیں۔

لیبارٹری کے بجائے حقیقی دنیا میں اے آئی کی اس چالاکی کی جھلک نے عالمی سطح پر نگرانی کے مطالبات کو مزید زور دے دیا ہے۔ خاص طور پر ایسے وقت میں جب سِلیکون ویلی کی کمپنیاں اس ٹیکنالوجی کو معیشت بدل دینے والی قوت کے طور پر تیزی سے فروغ دے رہی ہیں۔

گزشتہ ہفتے برطانیہ کے چانسلر نے بھی لاکھوں شہریوں کو اے آئی استعمال کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک مہم شروع کی۔
