امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایران ڈیل چاہتا ہے، جس کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت جاری ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا، ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ مشرق وسطیٰ میں استعمال کر چکا ہوتا، انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں امریکا کا صدر نہ ہوتا تو آج امریکا ختم ہوچکا ہوتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے جرائم پیشہ افراد اور قاتلوں کو امریکا سے نکالا۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ ماضی میں دنیا کے بدترین افراد کو امریکا میں داخلے کی اجازت دی گئی جبکہ موجودہ حکومت ایسے عناصر کے خلاف سخت مؤقف رکھتی ہے جو امریکا میں جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز کھولنا پڑے گی، امریکا نے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام کیا ، انہوں نے کہا کہ ایران معاہدہ ختم نہ کرتا تو آج اس کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران 47 سال سے مشرق وسطیٰ میں سب کو ہراساں کر رہا تھا۔
ایران کے نئے سپریم لیڈر سے متعلق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا اگر وہ زندہ بھی ہیں تو بری حالت میں ہوں گے، ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات ہوں گے لیکن آبنائے ہرمز کھولنا پڑے گا۔
پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے دوران 9 طیارے گرائے گئے، صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ پاک بھارت جنگ رکوا کر میں نے 30 سے 50 ملین لوگوں کی جانیں بچائیں۔
دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران میں امریکی فوجی اتارنے کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ جنگ مہینوں نہیں بلکہ چند ہفتوں تک جاری رہے گی۔
فرانس میں جی سیون وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مارکو روبیو نے کہا کہ فوجی مقاصد حاصل کرنے کے باوجود آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ایک فوری چیلنج بن سکتا ہے۔