ایران-اسرائیل جنگ کے تناظر میں اقوام متحدہ کا پاکستان کی سفارتکاری پر مکمل اعتماد کا اظہار

اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک گفتگو میں اقوام متحدہ کے سربراہ نے امن و استحکام کیلیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اہم قرار دیا

ویب ڈیسک March 28, 2026
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران پر امریکی و اسرائیلی جنگ کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔

نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران اقوام متحدہ کے سربراہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری سفارتکاری کو اہم قرار دیا اور اس کی بھرپور تائید کی۔

اس موقع پر اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور عالمی امن پر اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مکالمے کو واحد راستہ سمجھتا ہے۔

Express News

اسلام آباد میں اہم سفارتی اجلاس، سعودی عرب، ترکیہ اور مصرکے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے

وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ تنازعات کی روک تھام اور حل میں ایک ناگزیر کردار رکھتی ہے، جبکہ پاکستان پائیدار امن کے لیے اپنے عزم پر قائم ہے۔

دوسری جانب پاکستان نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، اسحاق ڈار نے مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے کیے اس سلسلے میں 30 مارچ کو اسلام آباد میں اہم سفارتی اجلاس منعقد کیا جارہا ہے جس میں ترکیہ ، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔

واضح رہے کہ پاکستان حالیہ ایران-اسرائیل و امریکا جنگ میں ایک ممکنہ ثالث کے طور پر ابھر رہا ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ رابطوں کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
متعلقہ

Express News

یوکرین کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا اعلان

Express News

بھارت نے ایس-400 روسی میزائل سسٹم، طیاروں کی خریداری کیلئے 25 ارب ڈالر کی منظوری دے دی

Express News

ایران کا سعودیہ میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، ایندھن بھرنے والی امریکی گاڑیاں، لاجسٹک سپورٹ بیڑہ تباہ

Express News

پاسداران انقلاب کی خلیج میں امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی، عوام کو دور رہنے کی ہدایت

Express News

شدید بارش اور آندھی نے امارات کو ہلا دیا، سڑکیں زیر آب، سیلاب کا الرٹ جاری

Express News

جنگ بندی مذاکرات میں پاکستان کی ٹیلیفونک سفارتکاری نے اہم کردار ادا کیا، امریکی میڈیا

