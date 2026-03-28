نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے پرانے ڈھانچے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جامع حکمت عملی طے

 وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے اصلاحاتی عمل کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا

ویب ڈیسک March 28, 2026
پاور سیکٹر کی ضروریات کے پیش نظر نیشنل گرڈ کمپنی میں نئی تنظیمی تبدیلیوں کا عمل جاری ہے۔ کمپنی کی پاور سیکٹر میں بڑی اصلاحات پر مبنی نیا ماڈل یکم جولائی سے نافذ ہوگا۔

وزارت توانائی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے اصلاحاتی عمل کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔

ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق نئے ماڈل میں پاور سیکٹر میں شفافیت، کارکردگی اور جوابدہی بڑھانے کے لیے اہم اقدامات شامل ہیں، اور نیشنل گرڈ کمپنی کا نیا آپریٹنگ ماڈل گرڈ کی کارکردگی بہتر بنانے میں مددگار ہوگا۔

نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے پرانے ڈھانچے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جامع حکمت عملی طے کی گئی ہے۔

تنظیمی اصلاحات کے تحت این جی سی میں 6 اہم ستون متعارف کروائے گئے ہیں، جبکہ ڈیجیٹل سسٹمز کے ذریعے ریئل ٹائم ڈیٹا اور اسمارٹ گرڈ مینجمنٹ ممکن ہوگی۔

ترجمان نے بتایا کہ مالی نظم و نسق مضبوط بنانے اور شفافیت بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی، سیفٹی کو اولین ترجیح دینے کے لیے آزاد نگرانی کے نظام کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ داخلی نظام کو سادہ بنا کر تاخیر اور بیوروکریسی میں کمی لانا بھی اصلاحات کا حصہ ہے۔

پاور ڈویژن کے مطابق نئی ٹیکنالوجی سسٹمز تکمیل کے قریب ہیں اور کارکردگی کے معیار بھی طے کیے جا چکے ہیں۔ مکمل ڈیجیٹل اور آپریشنل نظام دسمبر 2026 تک فعال ہونے کی توقع ہے۔ ترجمان کے مطابق نیشنل گرڈ کمپنی ملک بھر میں بجلی کی ترسیل میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔
