پاکستانی صحافی سے ملاقات پر بھارتی گلوکار کو انڈین آئیڈل سے نکالنے کا مطالبہ

شدت پسند بھارتی صارفین نے گلوکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انڈین آئیڈل سے نکالنے کا مطالبہ کیا

ویب ڈیسک March 28, 2026
بھارتی گلوکار اور میوزک کمپوزر وشال دادلانی ایک پاکستانی صحافی سے ملاقات کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید تنقید اور بائیکاٹ مہم کا سامنا کر رہے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق یہ ویڈیو لندن میں ریکارڈ کی گئی، جہاں وشال دادلانی کو پاکستانی صحافی صفینہ خان کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرتے دیکھا گیا۔ ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی اور متعدد بھارتی صارفین نے اس ملاقات پر سخت ردعمل دیا۔

بھارتی صارفین نے نہ صرف وشال دادلانی کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ انہیں گلوکاری کے ریئلٹی شو انڈین آئیڈل سے نکالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کچھ افراد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر مہم چلاتے ہوئے شو کے بائیکاٹ کی اپیل بھی کی۔

سوشل میڈیا پر مختلف تبصروں میں بعض صارفین نے سخت زبان استعمال کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وشال دادلانی کا یہ اقدام قابلِ اعتراض ہے، جبکہ کچھ نے ناظرین سے مطالبہ کیا کہ ایسے پروگرامز دیکھنا بند کر دیے جائیں۔

یہ تنازع اس وقت مزید بڑھ گیا جب مذکورہ صحافی کے بارے میں متنازع خیالات سے متعلق دعوے بھی زیر بحث آئے، جس کے باعث اس ویڈیو کو وسیع پیمانے پر شیئر کیا گیا اور مختلف آراء سامنے آئیں۔

اب تک وشال دادلانی کی جانب سے اس معاملے پر کوئی تفصیلی وضاحت سامنے نہیں آئی، جس کے باعث سوشل میڈیا پر بحث کا سلسلہ جاری ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
