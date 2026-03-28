آئندہ 3سے 6 گھنٹوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی

اس دوران چند مقامات پر تیز بارش ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی متوقع ہیں۔

ویب ڈیسک March 28, 2026
مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مغربی علاقوں میں تشکیل پا رہا ہے۔

محکمہ موسمیات نے کہا کہ اس سسٹم کے زیر اثر شمالی بلوچستان کوئٹہ، لورالائی سبی زیارت چمن ،پشین قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ بارکھان، موسیٰ خیل ژوب اور گردونواح خیبر پختونخوا وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان اورکزئی خیبر مہمند ،باجوڑ ٹانک لکی مروت، بنوں، کرک، ہنگو کوہاٹ ،چارسده صوابی ،کرم ،پشاور، نوشہرہ مردان بری پور بالاکوٹ ایبٹ آباد مانسہرہ، بٹگرام، بونیر ملاکنڈ، کوہستان ،شانگلہ ،کالام سوات، دیر، چترال کشمیر اور خطہ پوٹھوہار (میانوالی، تلہ گنگ، اٹک بھکر سرگودها، چکوال اور گردونواح میں آئندہ 3 سے 6 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں تیز ہواؤں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔


اس دوران چند مقامات پر تیز بارش ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی متوقع ہیں، عوام سے گزارش ہے کہ موسمی صورتحال کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور تازہ ترین معلومات سے آگاہ رہیں۔
