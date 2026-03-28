آئی پی ایل کو بڑا دھچکا، اہم کھلاڑی کو بورڈ نے این او سی جاری نہیں کیا

سری لنکن فاسٹ بولر بورڈ کی جانب سے این او سی حاصل نہیں کر سکے

ویب ڈیسک March 28, 2026
facebook whatsup

انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) فرنچائز رائل چیلنجرز بینگالورو (آر سی بی) کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا۔ سری لنکن فاسٹ بولر نوان تھوشارا کی شرکت بھی مشکوک ہوگئی۔

سری لنکا کرکٹ کی جانب سے لازمی قرار دیے گئے فٹنس ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد نوان تھوشارا کو لیگ کھیلنے کے لیے این او سی جاری نہیں کیا گیا۔

سری لنکن بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو ایشلے ڈی سلوا نے ای ایس پی این کرک انفو سے اس بات کی تصدیق کی کہ فاسٹ بولر ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے 29 میں سے 17 پوائنٹس حاصل کرنے میں ناکام رہے۔

واضح رہے آر سی بی کی نمائندگی کرنے والے آسٹریلوی بولر جوش ہیزل ووڈ بھی اس وقت انجری کا شکار ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو