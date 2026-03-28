مشہور ایرانی ہدایت کار کا گھر بھی بمباری کی زد میں آگیا، ثقافتی ورثہ متاثر

اسرائیل اور امریکا کی جانب سے ہونے والی بمباری میں ایران کے مختلف ثقافتی اور تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا ہے

ویب ڈیسک March 28, 2026
ایران میں جاری فضائی حملوں کے دوران معروف فلم ساز عباس کیارستمی کا گھر بھی نشانہ بننے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور امریکا کی جانب سے ہونے والی بمباری میں ایران کے مختلف ثقافتی اور تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں اصفہان کا مشہور چہل ستون محل اور گلستان محل بھی شامل ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 80 ثقافتی مقامات اس کارروائی سے متاثر ہو چکے ہیں۔

عباس کیارستمی، جو 2016 میں انتقال کرگئے تھے، ایران کے صفِ اول کے ہدایت کاروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی فلم ٹیسٹ آف چیری کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی اور اسے فرانس کے ممتاز فلمی اعزاز پام دُور سے بھی نوازا گیا تھا۔

ادھر ایران میں جاری اس تنازع کو ایک ماہ مکمل ہو چکا ہے، جس کے دوران مختلف شہروں میں رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی مؤقف کے مطابق ان حملوں میں بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں بھی ہوئیں، جبکہ تعلیمی ادارے اور دیگر شہری تنصیبات بھی متاثر ہوئیں۔

اس صورتحال کے باعث نہ صرف انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ ایران کے ثقافتی ورثے کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جس پر عالمی برادری کی جانب سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

طلاق یافتہ خواتین کے نام مایا خان کا حوصلہ افزا پیغام وائرل

Express News

علی ظفر اور میشا شفیع کیس پر گلوکارہ کی والدہ نے خاموشی توڑ دی

Express News

آغا علی دوبارہ شادی ہونے پر اپنی زندگی میں کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ دلچسپ جواب وائرل

Express News

عماد وسیم کی سابقہ اہلیہ نے کرکٹر کا کچا چٹھا کھول دیا

Express News

’گلیمر کوئن‘ کا جعلی اغوا بے نقاب، وائرل ہونے کی خواہش نے جیل پہنچا دیا

Express News

بومن ایرانی نے مزاحیہ تبصرے کے ساتھ ٹرمپ کو ٹرول کردیا

