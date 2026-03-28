لاہور میں آوارہ کتوں نے 75 سالہ خاتون کو بھنبھوڑ ڈالا

75 سالہ آمنہ بی بی کو جسم کے مختلف حصوں پر کتوں کے کاٹنے کے زخم آئے

نعمان شیخ March 28, 2026
لاہور شہر میں آوارہ کتوں نے شہریوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے جہاں آج 75 سالہ بزرگ خاتون کو گلی میں کتوں نے بھنبھوڑ ڈالا۔

تفصیلات کے مطابق شہر میں کتوں کی بھرمار ہے جبکہ شکایت کے باوجود شنوائی نہ ہونے پر شہری انتہائی بے بس ہیں۔ 

لاہور کے علاقے بند روڈ چوک یتیم خانہ کے قریب معمر خاتون پر آوارہ کتوں نے حملہ کیا اور 75 سالہ آمنہ بی بی کو بھنبھوڑ ڈالا۔

خاتون کے شور کرنے پر مکینوں نے کتوں کو بھگایا اور پھر آمنہ بی بی کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا۔

آوارہ کتوں کے کاٹنے سے آمنہ بی بی کے جسم کے مختلف حصوں پر زخم آئے۔

مکینوں کے مطابق گزشتہ 15 روز میں آوارہ کتوں کے بچوں پر حملوں کے متعدد واقعات رپورٹ ہوچکے ہیں۔ 

 
