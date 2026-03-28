لاہور: لیڈی ولنگٹن اسپتال کی دوران آپریشن ویڈیو سامنے آنے پر اہم عہدوں پر تعینات افسران، میڈیکل آفیسر سمیت مجموعی طور پر 15 ملازمین کو معطل کردیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ولگنڈن اسپتال میں زچگی آپریشن کے دوران ریس لگانے کی ویڈیو سامنے آنے پر محکمہ صحت نے ایکشن لیٹے ہوئے ایم ایس، ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ، وویمن میڈیکل آفیسر اور 5 پی جی آرز کو معطل کرکے ہیڈکوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت کردی۔
اس کے علاوہ 2 نرسز اور ایک ملازم کو بھی کام میں غفلت برتنے پر معطل کردیا گیا ہے۔
سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ایم ایس ڈاکٹر فرح انعام کو معطل کر کے ڈیپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی، اس کے علاوہ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی معطل کر کے رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔
وویمن میڈیکل آفیسر اقرا حفیظ کو ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ۔ چارج نرس اقرا زاہد، فوزیہ رشید اور اسٹاف حسیب الرؤف کو معطل کردیا گیا۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ دورانِ آپریشن مریضوں کی ویڈیو بنانے اور شیئر کرنے کا معاملہ پہلے بھی پیش آچکا ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیراعلیٰ شکایتی سیل کے ایکشن پر 4 لیڈی ڈاکٹروں کو معطل کیا گیا تھا۔
دوسری جانب صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اسپتالوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، لیڈی ولنگڈن ہسپتال میں غفلت سامنے آنے پر فوری طور پر ذمہ داران کے خلاف ایکشن لیا گیا۔
سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے کہا کہ اس طرح کے مبینہ اقدامات طبی اخلاقیات کی خلاف ورزی، مریض کے وقار کی توہین اور پیشہ ورانہ مہارت کی خلاف ورزی کی نمائندگی کرتے ہیں، جو کہ حکومتی قواعد اور ہسپتال کے ایس او پیز (SOPs) کے تحت سختی سے ممنوع ہیں۔