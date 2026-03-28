صوبائی وزیر کھیل کی گلو پہلوان کو رستمِ پاکستان بننے پر مبارکباد

کبڈی اور کشتی جیسے کھیل نظم و ضبط اور برداشت پیدا کرتے ہیں،صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر

ویب ڈیسک March 28, 2026
facebook whatsup

صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے گلو پہلوان کو رستمِ پاکستان بننے پر مبارکباد پیش کی، انہوں نے فائنل میں بہترین مقابلہ کرنے پر عدنان ٹیرا کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔

ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ روایتی کھیل ہماری ثقافت اور شناخت کا اہم حصہ ہیں، کبڈی اور کشتی جیسے کھیل نظم و ضبط اور برداشت پیدا کرتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت روایتی کھیلوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ، دیہی سطح سے ٹیلنٹ کو سامنے لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے، کھیل نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے دنیا میں امن، بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکتا ہے آخر میں صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے  رستم پاکستان 2026 کے کامیاب انعقاد پر منتظمین کو بھی مبارکباد دی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو