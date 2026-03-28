پاکستان کی پہلے ایشین والی بال کنفیڈیشن مینز کپ 2026 میں شرکت مشکوک ہو گئی، حکومت پاکستان اور پی ایس بی کی جانب سے این او سی جاری نہیں ہوسکا، احمد آباد،بھارت میں 20 سے 28 جون تک کھیلے جانے والے ایونٹ کو عالمی چیمپین شپ کے لیے کوالیفائر کی حیثیت حاصل ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایشیائی ممالک کے درمیان شیڈول اے وی سی مینز کپ میں شرکت کے لیے پاکستان والی بال فیڈریشن کو ہنوز وزارت خارجہ اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے اجازت نامہ جاری نہیں ہو سکا،پاکستان کو 30 مارچ سے پہلے ایونٹ میں اپنی شرکت کی تصدیق کرنی ہے۔
ذرائع کے مطابق پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں قومی والی بال ٹیم کو ایونٹ میں شرکت کی اجازت ملنے کا امکان کم ہے،پہلے اے وی سی مینز کپ میں میزبان بھارت، آسٹریلیا، بحرین، انڈونیشیا، قازقستان، کوریا، نیوزی لینڈ، عمان، پاکستان، قطر، چائنیز تائپے اور تھائی لینڈ کوالیفائی کرچکے ہیں، فاتح ٹیم اگست میں کھیلے جانے والی عالمی والی بال چیمپین شپ میں شرکت کی حقدار ہوگی۔
دوسری جانب اے وی سی ویمنز کپ 2026 کینڈن، فلپائن میں6 سے 14 جون تک منعقد ہو گا، جس میں میزبان فلپائن، آسٹریلیا، ہانگ کانگ، چین، انڈونیشیا، ایران، قازقستان، کوریا، کرغزستان، لبنان، چائنیز تائپے، ازبکستان اور ویت نام کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔