کراچی میں ٹرالر کے حادثات میں 2 شہری جاں بحق، گدھا شدید زخمی

بن قاسم میں فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے شہری کو ٹرالر نے کچلا، کیماڑی میں ڈرائیور نے گدھا گاڑی کو روند ڈالا

منور خان March 28, 2026
 شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں گدھا گاڑی بان سمیت 3 افراد جاں بحق ہوگئے جس میں 2 جان لیوا ٹریفک حادثات ٹریلر سے پیش آئے۔

تفصیلات کے مطابق کیماڑی کے پی ٹی گیٹ نمبر 15 کے قریب ٹریلر نے گدھا گاڑی کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں گدھا گاڑی بان جاں بحق ہوگیا جبکہ گدھا شدید زخمی ہوا۔

متوفی کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کی۔ ایس ایچ او جیکسن عنایت اللہ مروت بتایا کہ حادثے کی اطلاع  ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریلر کو قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا۔

متوفی کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی تاہم عمر 45 سال کے قریب بتائی گئی۔

اس کے علاوہ بن قاسم کے علاقے پورٹ قاسم برتھ نمبر 2 کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 45 سالہ محمد امین ولد محمد عمر کے نام سے کی گئی جسے فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے ٹریلر نے کچل دیا تھا۔

اس حوالے ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق نے بتایا کہ حادثہ پورٹ قاسم کے اندر پیش آیا ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق انتظامیہ نے بات چیت کے بعد معاملہ حل کرلیا ہے اور اس حوالے سے پولیس کے پاس کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی ہے تاہم متوفی بن قاسم کے قریب کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔

دریں اثنا سائٹ سپرہائی وے احسن آباد میرٹھ سوسائٹی کے قریب ہفتے کی علیٰ الصباح ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے والا شخص دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناح اسپتال میں دم توڑ دیا۔

 چھیپا حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 50 سالہ عبدالحق کے نام سے کی گئی جو کہ موٹر سائیکل پر سوار اور حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے تاہم پولیس حادثے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔

علاوہ ازیں شاہ فیصل کالونی عظیم پورہ سے شاہ فیصل دو نمبر کی طرف جاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں خاتون جاں بحق ہوئی جس کی شناخت بی بی صابرا کے نام سے ہوئی۔
