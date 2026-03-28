ایران جنگ بندی پر 4 ملکی وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس، مصر کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے

پاکستان کی میزبانی میں اتوار کو چار ملکی وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک اسلام آباد میں ہوگی

ویب ڈیسک March 28, 2026
facebook whatsup

مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورت حال اور ایران جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کی میزبانی میں چار ملکی اہم بیٹھک میں شرکت کیلیے مصر کے وزیرخارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔

تفصیلات کے مطابق مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر چار ملکی وزرائے خارجہ کانفرنس میں نائب وزیراعظم اور پاکستانی ہم منصب کی دعوت پر اسلام آباد پہنچے۔

اسلام آباد ایئرپورٹ پر مصر کے وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں سعودی عرب، ترکیہ کے وزرائے خارجہ بھی شریک ہوں گے اور دونوں کی صبح تک پاکستان آمد متوقع ہے۔

Express News

حکومتی ذرائع کے مطابق چار ملکی وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک میں ایران اور امریکا کے مذاکرات کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔

اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کی صدارت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔
facebook whatsup

Express News

Express News

Express News

Express News

Express News

Express News

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو