صحافیوں کی شہادت پر سلامتی کونسل میں اسرائیل کیخلاف شکایت درج کرائیں گے؛ لبنان

اسرائیل نے پریس کی گاڑی پر بمباری کی جس میں خاتون صحافی اپنے ساتھی رپورٹر کے سمیت شہید ہوگئی تھیں

ویب ڈیسک March 28, 2026
اسرائیل کے سفاکانہ حملے میں خاتون صحافی اپنے رپورٹر سمیت شہید

اسرائیل نے انسانی حقوق کے قوانین اور صحافیوں کو حاصل تحفظ و استثنیٰ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لبنان کے جنوبی علاقے میں پریس کی ایک کار کو فضائی حملے میں تباہ کردیا۔

عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے اس فضائی حملے میں عربی چینل المیادین کی خاتون صحافی فاطمہ فتونی اور المنار ٹی وی کے سینئر رپورٹر علی شعیب شہید ہوگئے۔

اس حملے میں دیگر افراد بھی شہید ہوئے جن میں خاتون صحافی کے بھائی اور ایک کیمرا مین بھی شامل ہے۔ بعد ازں جب طبی عملہ مدد کو پہنچا تو انھیں بھی اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا۔ 

جس پر لبنان کی حکومت نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے صحافیوں کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شکایت دائر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔

لبنانی وزیر اطلاعات پال مورکوس نے کہا کہ وزارت خارجہ اسرائیل کی جانب سے صحافیوں کو ہدف بنانے کے واقعے کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت جمع کرانے کی تیاری کر رہی ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ لبنان ایسے حملوں کو معمولی نہیں سمجھے گا اور قومی اتحاد کے عزم پر قائم ہے۔ انھوں نے صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس ضمن میں کوئی بھی کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی۔

 

 
متعلقہ

Express News

صحافیوں کی شہادت پر سلامتی کونسل میں اسرائیل کیخلاف شکایت درج کرائیں گے؛ لبنان

Express News

سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے طے پاگئے؛ یوکرینی صدر

Express News

پیٹرول کی قیمتیں کب تک معمول پر آجائیں گی؟ امریکا نے بتادیا

Express News

اسرائیلی فوج کی پریس کی گاڑی پر بمباری؛ خاتون صحافی ساتھی رپورٹر سمیت شہید؛ ویڈیو وائرل

Express News

خطے کے ممالک اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو اپنی زمین پر جگہ نہ دیں؛ ایران

Express News

ایران میں جوہری تابکاری کے پڑوسی ممالک پر کیا اثرات ہوسکتے ہیں؟

