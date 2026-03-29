انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے صارفین کے لیے نیا اے آئی ٹول متعارف کرا دیا۔
خبر رساں ادارے کے مطابق میٹا نے 26 مارچ کو ایک رائٹنگ ہیلپ فیچر متعارف کرایا ہے جو گفتگو کے سیاق و سباق کو پڑھ کر جواب کو ڈرافٹ کر سکتا ہے۔
میٹا کا نئے واٹس ایپ فیچر سے متعلق بلاگ پوسٹ ہر کہنا تھا کہ رائٹنگ ہیلپ کسی گفتگو کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے جواب ڈرافٹ کر سکتا ہے اور صارفین اپنے چیٹس کو پرائیویٹ رکھتے ہوئے اپنے میسجز حاصل کر سکیں گے۔
اس اقدام کے بعد واٹس ایپ بھی ایپل اور گوگل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے جو اے آئی سے لکھے جواب پیش کرتے ہیں۔