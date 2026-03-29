واٹس ایپ نے صارفین کیلئے نیا اے آئی ٹول متعارف کرا دیا

اس اقدام کے بعد واٹس ایپ بھی ایپل اور گوگل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے

ویب ڈیسک March 29, 2026
facebook whatsup

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے صارفین کے لیے نیا اے آئی ٹول متعارف کرا دیا۔

خبر رساں ادارے کے مطابق میٹا نے 26 مارچ کو ایک رائٹنگ ہیلپ فیچر متعارف کرایا ہے جو گفتگو کے سیاق و سباق کو پڑھ کر جواب کو ڈرافٹ کر سکتا ہے۔

میٹا کا نئے واٹس ایپ فیچر سے متعلق بلاگ پوسٹ ہر کہنا تھا کہ رائٹنگ ہیلپ کسی گفتگو کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے جواب ڈرافٹ کر سکتا ہے اور صارفین اپنے چیٹس کو پرائیویٹ رکھتے ہوئے اپنے میسجز حاصل کر سکیں گے۔

اس اقدام کے بعد واٹس ایپ بھی ایپل اور گوگل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے جو اے آئی سے لکھے جواب پیش کرتے ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو