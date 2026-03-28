پنجاب کے سینٹرل ریجن میں بارش، موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر احتیاطی ہدایات جاری

ڈرائیورز کو ہدایت کی ہے کہ بارش کے دوران رفتار کم رکھیں، ترجمان موٹر ویز

ویب ڈیسک March 28, 2026
لاہور:

پنجاب کے سینٹرل ریجن کے مختلف علاقوں میں بارش اور ابر آلود موسم کے باعث موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر ڈرائیورز کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔

ترجمان سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم-2 پر لاہور، کوٹ مومن، پنڈی بھٹیاں اور شیخوپورہ میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔

ترجمان کے مطابق موٹروے ایم 3 پر شرق پور، ننکانہ صاحب، سمندری اور رجانہ تک متعدد مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ لاہور-سیالکوٹ موٹروے ایم-11 پر بھی مختلف مقامات پر بارش ہو رہی ہے۔

اسی طرح سنٹرل زون کی قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پتوکی اور اوکاڑہ سمیت دیگر علاقوں میں بوندا باندی اور ابر آلود موسم دیکھنے میں آ رہا ہے۔

مزید برآں چیچہ وطنی، میاں چنوں، خانیوال، ملتان اور بہاولپور میں بھی بارش کی اطلاع ہے۔

ترجمان نے ڈرائیورز کو ہدایت کی ہے کہ بارش کے دوران رفتار کم رکھیں، گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ برقرار رکھیں اور ہیڈلائٹس آن رکھیں۔

انہوں نے خبردار کیا کہ اچانک بریک لگانے سے گریز کیا جائے اور گیلی سڑکوں پر نہایت محتاط ڈرائیونگ کی جائے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
