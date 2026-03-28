کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 7 زخمیوں سمیت 8 ملزمان گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

منور خان/محمد شاہ میر خان March 29, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران 7 زخمیوں سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں شہر کے مختلف تھانوں کی حدود میں کی گئیں۔

لیاقت آباد میں سندھی ہوٹل کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان جرائم کی وارداتوں میں ملوث تھے اور انہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

دوسری جانب بوٹ بیسن کے علاقے میں اتوار بازار کے قریب پولیس اور موٹر سائیکل سوار مشتبہ ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

ایس ایس پی ساؤتھ مہزور علی کے مطابق پولیس نے ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی۔

مقابلے کے نتیجے میں 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت نائک محمد، قاسم، زوار حسین اور سعید احمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔

پولیس نے ان کے قبضے سے 2 موٹر سائیکلیں اور 4 عدد 30 بور پستول برآمد کیے ہیں۔ زخمی ملزمان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ان کے کرمنل ریکارڈ کی جانچ جاری ہے۔

ادھر پیر آباد پولیس نے بنارس پل کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزم کی شناخت سیف اللہ جبکہ اس کے ساتھی کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی ہے۔

ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں، موبائل فونز، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے۔ زخمی ملزم کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔
