حیدرآباد، چند گھنٹوں میں دو پولیس مقابلے، دو زخمی ملزمان گرفتار، ساتھی فرار

حیدرآباد میں پولیس نے چند گھنٹوں کے دوران دو مختلف مبینہ مقابلوں میں دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ ان کے دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں کارروائیاں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کی گئیں۔
پہلا واقعہ نسیم نگر کے علاقے میں آئی کون سٹی کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس نے موٹر سائیکل سوار مشتبہ افراد کو رکنے کا اشارہ کیا۔
پولیس کے مطابق ملزمان نے رکنے کے بجائے فائرنگ شروع کر دی جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی۔
فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔
گرفتار ملزم کی شناخت مظہر علی بھٹی کے نام سے ہوئی ہے جس کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔
پولیس کے مطابق ملزم ماضی میں بھی 26 سے زائد مقدمات میں ملوث رہ چکا ہے۔
زخمی ملزم کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
دوسرا مقابلہ ٹنڈو یوسف روڈ پر پیش آیا، جہاں پولیس نے واردات کی نیت سے گھومنے والے دو موٹر سائیکل سوار ملزمان کا تعاقب کیا۔
پولیس کو دیکھتے ہی ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔
گرفتار ملزم کی شناخت اویس عرف بھٹو ہزارے وال کے نام سے ہوئی ہے، جس کے قبضے سے 30 بور پستول برآمد ہوا۔
پولیس کے مطابق گرفتار اور فرار ملزمان کا تعلق ڈکیتی، موٹر سائیکل چوری اور منشیات فروشی جیسے جرائم سے ہے اور ان کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ پولیس نے فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔