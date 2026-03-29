حوثیوں کا اسرائیل پر اب تک کا بڑا حملہ، خطے میں امریکی میرینز کی روانگی کی اطلاعات

مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے جہاں یمن کے ایران نواز حوثی باغیوں نے پہلی بار اسرائیل پر میزائل حملے کر کے جنگ کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔
دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکا نے بھی خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھاتے ہوئے ہزاروں اہلکار تعینات کرنا شروع کر دیے ہیں۔
امریکا ایران میں زمینی کارروائیوں کی تیاری کررہا۔ کارروائیاں کئی ہفتوں پر محیط ہوگی۔ امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ زمینی کارروائی بڑے پیمانے پر حملے کی صورت میں نہیں ہوگی۔
زمینی کارروائی فوجی دستوں کی چھاپوں کی صورت میں ہوسکتی ہے، اس سے قبل امریکی فوج نے پینتیس سو فوجی بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔
رپورٹس کے مطابق ایران کے حمایت یافتہ حوثی نے گزشتہ روز اسرائیل کی جانب میزائل داغے جو اس جاری تنازع کے آغاز کے بعد ان کا پہلا براہ راست حملہ ہے۔ اس پیش رفت نے خطے میں بڑی جنگ کے خدشات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔
ادھرامریکا نے فوری ردعمل دیتے ہوئے ہزاروں میرینز مشرقِ وسطیٰ روانہ کر دیے ہیں جن میں سے پہلی کھیپ ایک جنگی بحری جہاز کے ذریعے پہنچ چکی ہے۔
امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون ایران کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائیوں کی تیاری بھی کر رہا ہے، تاہم حتمی فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکا اپنے اہداف زمینی افواج کے بغیر بھی حاصل کر سکتا ہے، تاہم مزید فوجی تعیناتی صدر کو حکمت عملی میں لچک فراہم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔
دوسری جانب ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزیراعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا ہے جبکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔
ادھر عالمی معیشت پر بھی اس جنگ کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، خاص طور پر توانائی کی ترسیل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ بحیرہ احمر کے اہم راستے باب المندب پر خطرات بڑھنے سے عالمی تجارت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔
اسی دوران اسرائیلی حملوں میں صحافیوں کی ہلاکت اور طبی مراکز کو نشانہ بنانے کے الزامات نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے، جس پر عالمی تنظیموں نے شدید ردعمل دیا ہے۔