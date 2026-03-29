آنکھ میں تکلیف کی شکایت پر بشریٰ بی بی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ

بشریٰ بی بی کو دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آرہا تھا اور سر درد کی شکایت بھی کی تھی، جیل ذرائع

ویب ڈیسک March 29, 2026
راولپنڈی:

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ کیا گیا، انہوں نے دائیں آنکھ میں تکلیف کی شکایت کی تھی۔

جیل ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کا پمز اسپتال کے سربراہ شعبہ چشم ڈاکٹر محمد عارف خان نے معائنہ کیا۔

بشریٰ بی بی کو دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آرہا تھا، مریضہ نے سر درد کی شکایت بھی کی تھی۔

مزید پڑھیں

عمران خان کا پمز میں طبی معائنہ، تیسرا انجکشن لگا دیا گیا، بینائی تسلی بخش قرار

اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ

ڈاکٹرز نے بشریٰ بی بی کو مخصوص آئی ڈراپس اور ادویات تجویز کر دی ہیں، بشریٰ بی بی کو ڈاکٹر نے مختلف احتیاط تجویز کی ہیں۔

جیل ذرائع کے مطابق 4 ہفتوں بعد دوبارہ معائنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
متعلقہ

ایران کا پاکستانی پرچم تلے 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت پر اتفاق

لاہور؛ لیڈی ولینگڈن اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریض کو بے ہوشی کا ٹیکا لگانے کا انکشاف

خطے کی صورتحال پر 4 فریقی اجلاس، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ پاکستان پہنچ گئے

کراچی میں ٹرالر کے حادثات میں 2 شہری جاں بحق، گدھا شدید زخمی

زمین سے محبت کا دن، ملک بھر میں سرکاری عمارتوں اور شاہراہوں کی لائٹیں 1 گھنٹے کیلیے بند

کراچی، زخمی ہونے کے باوجود بھی ڈکیت کی لوٹ مار، فوٹیج سامنے آگئی

