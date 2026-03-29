خیبر پختون خوا بیشتر اضلاع میں کل شام سے رات گئے تک بارش 

پشاور سمیت خیبر پختون خوا کے بیشتر اضلاع میں کل شام سے رات گئے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا۔
تفصیلات کے مطابق بارش رات ایک بجے تک ہوتی رہی جسکی وجہ سے موسم بھی سرد رہا۔ پشاور سمیت بالائی خیبر پختون خوا اور میدانی علاقوں کا موسم آج بھی گہرے بادلوں کے لپیٹ میں ہے۔
ڈیرہ اسماعیل خان ، لکی مروت ، ہنگو ، کرم ، پاراچنار میں بھی بارش ہوتی رہی۔ خیبر ، لنڈی کوتل، دیر، سوات ،چترال اور شانگلہ میں بھی رات گئے تک بارش رہی۔
صوبے کے بلند پہاڑ وں پر کہیں کہیں ہلکی برفباری ہوئی جبکہ برفباری سے بالائی علاقوں کا موسم سرد ہوگیا۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی میدانی علاقوں میں بارش ،بلند پہاڑوں پر برف پڑنے کا امکان ہے۔