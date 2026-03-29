لاہور: غازی آباد پولیس کی کارروائی، شاپ رابری میں ملوث میاں بیوی گرفتار

ملزمان نے دو روز قبل غازی آباد کے علاقے میں لاکھوں روپے مالیت کی شاپ رابری کی واردات کی تھی

ویب ڈیسک March 29, 2026
غازی آباد پولیس نے شاپ رابری کی وارداتوں میں مطلوب شاطر میاں بیوی پر مشتمل دو رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان میں نصیر اور ملزمہ عاصمہ شامل ہیں۔

ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر ایس ایچ او غازی آباد محمد شہریار نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو لوٹے ہوئے مال سمیت گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے دو روز قبل غازی آباد کے علاقے میں لاکھوں روپے مالیت کی شاپ رابری کی واردات کی تھی۔

ملزمان کے قبضے سے لوٹی گئی نقدی، قیمتی کپڑے، دیگر سامان اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ایس پی کینٹ کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو واردات کے بعد سامان لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان شناخت اور گرفتاری سے بچنے کے لیے چھوٹی بچی کا استعمال کرتے تھے۔ پولیس نے ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا۔

گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کا کہنا ہے کہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت موجود ہے جبکہ انسداد جرائم کے حوالے سے کڑی نگرانی جاری ہے۔
متعلقہ

Express News

ایران کا پاکستانی پرچم تلے 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت پر اتفاق

Express News

لاہور؛ لیڈی ولینگڈن اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریض کو بے ہوشی کا ٹیکا لگانے کا انکشاف

Express News

خطے کی صورتحال پر 4 فریقی اجلاس، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ پاکستان پہنچ گئے

Express News

کراچی میں ٹرالر کے حادثات میں 2 شہری جاں بحق، گدھا شدید زخمی

Express News

زمین سے محبت کا دن، ملک بھر میں سرکاری عمارتوں اور شاہراہوں کی لائٹیں 1 گھنٹے کیلیے بند

Express News

کراچی، زخمی ہونے کے باوجود بھی ڈکیت کی لوٹ مار، فوٹیج سامنے آگئی

