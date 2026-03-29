پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کے سابق اونر علی ترین نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس عموماً ہینڈلرز چلاتے ہیں کیونکہ کھلاڑیوں کے پاس سوشل میڈیا کے لیے وقت نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میچ کے دوران بھی ٹوئٹس ہو رہے ہوتے ہیں۔
پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطان کے سابق اونر علی ترین نے لاہور ریس کلب میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نسیم شاہ کا ایکس پر بیان سوشل میڈیا بلنڈر تھا اور اسے اسی تناظر میں لیا جانا چاہیے۔
علی ترین نے امید ظاہر کی کہ پی ایس ایل میں کل تک شائقین کے لیے اچھی خبر آئے گی اور جلد اسٹیڈیمز میں کرکٹ شائقین کی واپسی شروع ہو جائے گی۔
علی ترین کا کہنا تھا کہ وہ ملتان سلطانز کی جیت کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، تاہم کھیل کوئی بھی ہو شائقین کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے گوہر شاہ کو کم وقت میں اچھی ٹیم بنانے پر سراہا۔
انہوں نے پی ایس ایل کی پروڈکشن کوالٹی بہتر بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لیگ کی پروڈکشن مزید بہتر کی جا سکتی ہے اور اچھی پروڈکشن کوالٹی کے بغیر اسپورٹس ایونٹ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔
علی ترین نے کہا کہ ٹیم مالک کی نہیں بلکہ فینز کی ہوتی ہے، مالک صرف ٹیم کا کسٹوڈین ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ایس ایل کی کامیابی کا سہرا ابتدائی پانچ فرنچائزز کو جاتا ہے کیونکہ آغاز میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ لیگ کامیاب ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل زبردست چیز ہے اور اسے پورا پاکستان دیکھتا ہے۔