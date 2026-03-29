پی ایس ایل 11: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی حیدرآباد کنگز مین کیخلاف بیٹنگ چاری

لاہور:
پی ایس ایل 11 کے پانچویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی حیدرآباد کنگز مین کیخلاف بیٹنگ جاری ہے۔
دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مدمقابل ہیں، حیدرآباد کنگز مین کی قیادت مارنوس لبوشنگے جبکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی قیادت سعود شکیل کررہے ہیں۔
واضح رہے کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور حیدر آباد کنگز مین کو اپنے اپنے پہلے میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پوائنٹس ٹیبل پر دونوں ٹیموں کے صفر، صفر پوائنٹس ہیں۔
دونوں ٹیمیں آج کے میچ میں فتح حاصل کرکے ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی کامیابی سمیٹنے کیلئے پر عزم ہیں۔
ٹورنامنٹ کا چھٹا میچ آج شام 7 بجے لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا۔