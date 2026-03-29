پی ایس ایل 11: کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی حیدرآباد کنگز مین کیخلاف بیٹنگ چاری

دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مدمقابل ہیں

ویب ڈیسک March 29, 2026
لاہور:

پی ایس ایل 11 کے پانچویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی حیدرآباد کنگز مین کیخلاف بیٹنگ جاری ہے۔

دونوں ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مدمقابل ہیں، حیدرآباد کنگز مین کی قیادت مارنوس لبوشنگے جبکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی قیادت سعود شکیل کررہے ہیں۔

واضح رہے کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور حیدر آباد کنگز مین کو اپنے اپنے پہلے میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پوائنٹس ٹیبل پر دونوں ٹیموں کے صفر، صفر پوائنٹس ہیں۔

دونوں ٹیمیں آج کے میچ میں فتح حاصل کرکے ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی کامیابی سمیٹنے کیلئے پر عزم ہیں۔

ٹورنامنٹ کا چھٹا میچ آج شام 7 بجے لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل11؛ پشاور زلمی نے راولپنڈیز کیخلاف منفرد عالمی  ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

پاکستان کی بھارت میں ہونے والے والی بال ایونٹ میں شرکت مشکوک ہوگئی

Express News

پی سی بی کا نسیم شاہ کو شوکاز نوٹس؛ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

صوبائی وزیر کھیل کی گلو پہلوان کو رستمِ پاکستان بننے پر مبارکباد

Express News

پی سی بی سے کوئی جھگڑا نہیں، خوش اسلونی سے ٹیسٹ کوچ کا عہدہ اختتام پذیر ہوا؛ جیسن گلیسپی

Express News

پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دیدی

