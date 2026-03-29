پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں امریکی فوج اور ایرو اسپیس کی دو صنعتی فیکٹریوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنادیا۔
پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا کہ خلیج فارس کے جنوبی ساحلی ممالک سے ہمارے پیارے وطن کے صنعتی انفرااسٹرکچر کو نشانہ بنانے میں امریکی اور صہیونی دشمن کی مذموم کارروائیوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس اور بحریہ کے جانبازوں نے مشترکہ کارروائی کی اور حملے میں امریکی فوجی اور ایرو اسپیس صنعت سے منسلک دو فیکٹریوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ میزائلوں اور ڈرونز حملوں کا نشانہ بننے والے انفرااسٹرکچر میں متحدہ عرب امارات میں ایمریٹس ایلومینیم (ایمال) فیکٹری اور بحرین میں ایلومینیم بحرین(ایلبا) فیکٹری شامل ہے۔
پاسداران انقلاب کے مطابق ایمال فیکٹری دنیا کی طویل ترین ایلومینیم پیداواری لائن کی حامل ہے جس کی پیداواری صلاحیت 1.3 ملین ٹن ہے، البا ایلومینیم فیکٹری میں امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری اور حصص شامل ہیں اور یہ فیکٹری امریکی فوجی صنعت کے لیے سامان تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
مزید بتایا گیا کہ ایران اپنے دشمنوں کی دھمکیوں اور جارحیت کا جواب اپنے اعلان کے مطابق آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول کے تحت نہیں دے گا بلکہ ہر سطح کی جارحیت سے بڑھ کر دشمن کے فوجی اور معاشی ڈھانچے پر زیادہ مؤثر حملے کرے گا۔
یاد رہے کہ امریکا اور اسرائیل نے 28 فروری کو اچانک ایران پر حملہ کردیا تھا، جس کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور پاسداران انقلاب کے سرکردہ کمانڈرز شہید ہوگئے تھے، جس کے جواب میں ایران نے امریکی بیسز اور اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں کے براہ راست حملے شروع کردیے تھے۔
ایران نے ان حملوں سے پہلے ہی واضح کردیا تھا کہ امریکی حملے کی صورت میں خطےمیں قائم ان کے بیسز کو نشانہ بنایا جائے گا، جس کے مطابق امریکی حملوں کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، اردن اور دیگر ممالک پر امریکی فوجی بیسز پر حملے کیے جا رہے ہیں۔
اس حوالے سے ایران نے دعویٰ کیا کہ حملوں میں اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک اور جنگی طیارے بھی مار گرائے ہیں۔