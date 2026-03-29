میکسیکو: کھدائی کے دوران قدیم قربان گاہ دریافت

ویب ڈیسک March 29, 2026
میکسیکو میں ماہرین نے کھدائی کے دوران ایک قدیم قربان گاہ دریافت کی ہے جس کے اطراف انسانی کھوپڑیاں موجود تھیں۔

ماہرین کا ماننا ہے کہ تقریباً 1000 برس قبل چار افراد کی بَلی چڑھائی گئی تھی۔

میکسیکو میں قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اینتھروپولوجی اینڈ ہسٹری (آئی این اے ایچ) سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثارِ قدیمہ نے یہ دریافت ایک مسافر ٹرین کے راستے کے ساتھ کی۔

موموزٹلی نامی اس قربان گاہ کو ٹولٹیک تہذیب 950 سے 1150 عیسوی کے درمیان اپنی رسومات (بشمول انسانوں کی قربانی) کے لیے استعمال کرتے تھے۔

یہ تقریباً ہر طرف سے ایک میٹر کے برابر ہے، اس کی بنیاد تراشے ہوئے پتھروں پر مشتمل ہے اور غالب امکان ہے کہ اس میں کم از کم تین نچلے، بغیر سیڑھیوں والے خانے موجود ہوں۔

قربان گاہ کی بنیاد کے گرد چار کھوپڑیاں احتیاط سے ترتیب دی گئی ہیں۔
